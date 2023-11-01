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بوليتيكو عن مسؤول أميركي: الإدارة الأميركية تعتقد أنه لم يتبق لنتنياهو سوى وقت محدود في منصبه

Lebanon 24
01-11-2023 | 16:55
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