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وسائل إعلام إسرائيلية: قلق في الإمارات والأردن من تدخل أنصار الله في الحرب بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
01-11-2023 | 17:21
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