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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء تجنباً لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها

Lebanon 24
01-11-2023 | 19:19
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