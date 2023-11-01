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مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: روسيا تدعو إلى وقف إراقة الدماء تجنباً لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها
Lebanon 24
01-11-2023
|
19:19
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