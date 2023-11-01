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حماس تقول إن ما لا يقل عن 195 فلسطينياً قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على مخيم جباليا

Lebanon 24
01-11-2023 | 19:23
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