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مسؤول إسرائيلي ل"أكسيوس": نتنياهو لا يسعى لترحيل الجرحى الفلسطينيين من غزة بلا عودة

Lebanon 24
01-11-2023 | 19:56
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