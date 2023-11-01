Advertisement

أخبار عاجلة

بايدن يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة للسماح بالإفراج عن السجناء

Lebanon 24
01-11-2023 | 20:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عاهل الأردن يدعو بايدن للعمل نحو "هدنة إنسانية فورية" في غزة
lebanon 24
02/11/2023 06:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع القرار العربي في الجمعية العامة يدعو لهدنة إنسانية فورية ووقف النار في غزة
lebanon 24
02/11/2023 06:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إدارة بايدن تناقش مع إسرائيل إعلان هدنة إنسانية في غزة
lebanon 24
02/11/2023 06:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: إدارة بايدن تناقش مع إسرائيل إعلان هدنة إنسانية
lebanon 24
02/11/2023 06:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:27 | 2023-11-02
00:25 | 2023-11-02
00:18 | 2023-11-02
00:18 | 2023-11-02
00:10 | 2023-11-02
20:57 | 2023-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24