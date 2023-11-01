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الخارجية الأميركية: بلينكن سيبحث في تل أبيب جهود حماية الأميركيين في إسرائيل والضفة وغزة والإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
01-11-2023 | 20:29
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