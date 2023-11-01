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إطلاق 3 صواريخ باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة

Lebanon 24
01-11-2023 | 20:56
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