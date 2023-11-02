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أخبار عاجلة
اشتباكات عنيفة في محيط مستشفى القدس بغزة وفي تل الهوى (العربية)
Lebanon 24
02-11-2023
|
01:24
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