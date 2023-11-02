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كتائب القسام: استهدفنا دبابة اسرائيلية حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"
Lebanon 24
02-11-2023
|
01:22
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