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المتحدث باسم الخارجية الصينية: ننسق مع أطراف عدة لمساعدة رعايانا على مغادرة غزة في أسرع وقت ممكن (الجزيرة)

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:18
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