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الملك السعودي وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة (الشرق)

Lebanon 24
02-11-2023 | 03:48
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