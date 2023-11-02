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موسكو: نعمل مع السلطات الفلسطينية والمصرية والإسرائيلية لإجلاء نحو 1000 روسي من غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 05:22
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