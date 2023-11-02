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قصف مدفعيّ إسرائيلي على أطراف الناقورة وعيتا الشعب ويارين وطيرحرفا والجبّين وصولاً إلى سهل القليلة

Lebanon 24
02-11-2023 | 06:03
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