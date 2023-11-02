25
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
20
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مولوي: لبنان بلد الإيمان والحكومة متضامنة مع الجنوب وهو جزء من أهلنا
Lebanon 24
02-11-2023
|
06:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام-لبنان تلعن: قصف مغتصبة "كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة
Lebanon 24
كتائب القسام-لبنان تلعن: قصف مغتصبة "كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة
02/11/2023 17:56:07
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله: أسقطنا بواسطة صاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
Lebanon 24
حزب الله: أسقطنا بواسطة صاروخ أرض جو مسيرة إسرائيلية في أجواء قريتي المالكية وهونين عند الحدود الجنوبية للبنان
02/11/2023 17:56:07
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط قذيفتين إسرائيليتين بالقرب من مركز "اليونيفيل" في بلدة القوزح الجنوبية
02/11/2023 17:56:07
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة: تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اولوية الاولويات
Lebanon 24
وزير الزراعة: تعزيز صمود أهلنا في الجنوب اولوية الاولويات
02/11/2023 17:56:07
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
Lebanon 24
عن اطلالة السيد نصرالله.. هذا ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي
13:36 | 2023-11-01
01/11/2023 01:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
15:53 | 2023-11-01
01/11/2023 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
04:00 | 2023-11-02
02/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
03:00 | 2023-11-02
02/11/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
06:45 | 2023-11-02
02/11/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:50 | 2023-11-02
كتائب القسام-لبنان تلعن: قصف مغتصبة "كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة
11:46 | 2023-11-02
القناة 12 الإسرائيلية: إطلاق عشرات الصواريخ على الجليل وإصابة مباشرة في كريات شمونة
11:35 | 2023-11-02
صواريخ إسرائيليّة استهدفت جنوب معتقل الخيام، ومنطقة تل النحاس شمالي كفركلا، واستهدفت غارة جوّيّة إسرائيليّة مرتفعات الماري وحلتا
11:23 | 2023-11-02
لبنان 24: اطلاق صواريخ باتجاه المستعمرات الان من الشرقي
11:04 | 2023-11-02
لبنان 24: قصف على تل نحاس وعيتا الشعب
10:56 | 2023-11-02
لبنان 24: جبل الرويسة في حولا يتعرض للقصف بالقذائف الفوسفورية
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 17:56:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24