ميقاتي بعد سلسلة لقاءات ديبلوماسية: نجدد التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان

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