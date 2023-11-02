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ميقاتي بعد سلسلة لقاءات ديبلوماسية: نجدد التأكيد أننا مع السلام ونبذل كل المساعي لوقف اطلاق النار في غزة ووقف التعديات الاسرائيلية على جنوب لبنان

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:25
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