Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: ادعو الامم المتحدة الى القيام بتحرك سريع لوقف المجازر في غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة سفراء وديبلوماسيين في السرايا اليوم وميقاتي يطالب الامم المتحدة بالتحرك
lebanon 24
02/11/2023 17:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاطر ملف النازحين السوريين على منبر الامم المتحدة.. وميقاتي أبلغ غوتيريس قلقه
lebanon 24
02/11/2023 17:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مواقف وتحركات لافتة لميقاتي في الامم المتحدة واللجنة الخماسية تجتمع اليوم
lebanon 24
02/11/2023 17:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إتجاه لتأجيل الحوار وميقاتي في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الامم المتحدة
lebanon 24
02/11/2023 17:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:35 | 2023-11-02
11:23 | 2023-11-02
11:04 | 2023-11-02
10:56 | 2023-11-02
10:45 | 2023-11-02
10:37 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24