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اقتحام مستشفى المقاصد في القدس واعتقال 16 من ذوي مرضى غزة بحجة عدم قانونية إقامتهم (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:53
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