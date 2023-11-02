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وصول طائرة عسكرية أردنية تقل نحو 50 أردنيا تم إجلاؤهم من غزة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
02-11-2023 | 07:59
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