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رئاسة الحكومة البريطانية: سوناك وغوتيريش اتفقا على الحاجة إلى حل دائم للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
02-11-2023 | 08:45
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