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المقاومة تستهدف 3 مواقع للعدو الإسرائيلي وهي موقع الجرداح وموقع المرج في وادي هونين وموقع العاصي مقابل ميس الجبل (الجديد)

Lebanon 24
02-11-2023 | 09:51
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