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استهداف الموقع البحري للعدو الإسرائلي عند رأس الناقورة بأربع صورايخ من المقاومة وسقوط قذائف بالقرب من مركز مخابرات الجيش دون سقوط اي اصابات

Lebanon 24
02-11-2023 | 09:58
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