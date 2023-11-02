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نقلت NBCعن مسؤول في البيت الأبيض: بايدن أقنع نتنياهو بوقف قصف منطقة في غزة مؤقتاً للسماح بنقل رهينتين أميركيتين

Lebanon 24
02-11-2023 | 10:30
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