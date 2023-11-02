Advertisement

أخبار عاجلة

إصابة منزل جراء القصف الإسرائيلي على شيحين في القطاع الغربي (الوكالة الوطنية للإعلام)

Lebanon 24
02-11-2023 | 11:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنفجار عدد من الألغام في منطقة "بئر شعيب" في أطراف بلدة ⁧ بليدا⁩ جراء القصف الإسرائيلي (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
02/11/2023 20:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: طائرات مسيّرة إسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي وتتصدى لها رشاشات المقاومة
lebanon 24
02/11/2023 20:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدو الإسرائيلي استهدفت منزلا في الخيام ولا اصابات (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
02/11/2023 20:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الداخلية في غزة: استشهاد 6 أطفال وسيدة وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال منزلا في خان يونس جنوبي القطاع (الجزيرة)
lebanon 24
02/11/2023 20:49:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:46 | 2023-11-02
14:28 | 2023-11-02
14:26 | 2023-11-02
14:21 | 2023-11-02
14:07 | 2023-11-02
14:04 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24