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"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: 5 صواريخ سقطت في كريات شمونة أحدها في الشارع المركزي

Lebanon 24
02-11-2023 | 12:02
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