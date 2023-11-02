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الجيش الإسرائيلي يُعلن عن مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة ليرتفع إجمالي قتلاه منذ الثلاثاء إلى 20 (الجزيرة)

Lebanon 24
02-11-2023 | 12:36
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