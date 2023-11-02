24
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: بلينكن سيحث إسرائيل على قبول هدنة مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات
Lebanon 24
02-11-2023
|
12:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو يعارض وقف إطلاق النار لكنه يقبل فكرة المزيد من الهدن المؤقتة
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين: نتنياهو يعارض وقف إطلاق النار لكنه يقبل فكرة المزيد من الهدن المؤقتة
02/11/2023 20:50:49
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن البنتاغون: لا أدوار قتالية للقوات الأميركية الخاصة التي وصلت إلى إسرائيل
Lebanon 24
"نيويورك تايمز" عن البنتاغون: لا أدوار قتالية للقوات الأميركية الخاصة التي وصلت إلى إسرائيل
02/11/2023 20:50:49
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية
02/11/2023 20:50:49
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": السعودية حذّرت الولايات المتحدة من أنّ الغزو الإسرائيلي لغزة قد يكون كارثياً على الشرق الأوسط
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": السعودية حذّرت الولايات المتحدة من أنّ الغزو الإسرائيلي لغزة قد يكون كارثياً على الشرق الأوسط
02/11/2023 20:50:49
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة للدولار مساء
15:53 | 2023-11-01
01/11/2023 03:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
Lebanon 24
نصرالله سيفاجئ العالم
03:00 | 2023-11-02
02/11/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
Lebanon 24
ميشال حايك يُفاجىء الجميع بتوقّع عن إطلالة نصرالله... هذا ما قاله بالفيديو
13:24 | 2023-11-02
02/11/2023 01:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
Lebanon 24
"معادلة" سيعلنها نصرالله غداً.. ما بعد الجمعة ليس كما قبله!
04:00 | 2023-11-02
02/11/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
Lebanon 24
وفاة فنان شهير متأثرا بنزيف دماغي
06:45 | 2023-11-02
02/11/2023 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:46 | 2023-11-02
البيت الأبيض: لا توجد خطة أو نية لدى الولايات المتحدة للمشاركة في العملية الإسرائيلية في غزة
14:28 | 2023-11-02
المتحدث العسكري الإسرائيلي: 335 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بداية الحرب
14:26 | 2023-11-02
المتحدث العسكري الإسرائيلي: جنودنا أكملوا حصار مدينة غزة
14:21 | 2023-11-02
المتحدث باسم القسام: أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدوّ
14:07 | 2023-11-02
"لبنان 24": إصابة السوري عبد الحميد رشيد الحمود بجروح في ساقه نتيجة إستهداف خيمته بقذيفة في الوزاني وقد نقل الى المستشفى للمعالجة
14:04 | 2023-11-02
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يستهدف احد المنازل المأهولة في المرج الشمالي في بلدة ميس الجبل ومعلومات عن وجود إصابتين
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
02/11/2023 20:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24