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الأمم المتحدة تقول إنّ 4 مدارس تابعة لها تأوي نازحين تضررت في الغارات على قطاع غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 13:50
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