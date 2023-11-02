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"لبنان 24": إصابة السوري عبد الحميد رشيد الحمود بجروح في ساقه نتيجة إستهداف خيمته بقذيفة في الوزاني وقد نقل الى المستشفى للمعالجة

Lebanon 24
02-11-2023 | 14:07
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