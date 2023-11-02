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جعجع للـ"ال بي سي": يتهموننا بالعمالة ولكن العملاء الذين ثبت انهم جواسيس لاسرائيل كانوا من مختلف الطوائف ولا يوجد بينهم شخص واحد قواتي

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:20
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