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وزير الدفاع الفرنسيّ: سيتمّ إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر "ديكسمو" لساحل غزة

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:45
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