Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الفرنسيّ: بعثة الأمم المتحدة في لبنان لا يجب أن تكون في موقف المتفرّج

Lebanon 24
02-11-2023 | 15:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الأمم المتحدة: نقف باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني وندعو جميع الأطراف لإصلاحات شاملة وجذرية
lebanon 24
03/11/2023 03:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع التقى رئيسة قسم تقييم حفظ السلام في الأمم المتحدة
lebanon 24
03/11/2023 03:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الفرنسيّ: سيتمّ إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر "ديكسمو" لساحل غزة
lebanon 24
03/11/2023 03:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الفرنسي: لبنان بغنى عن حرب مع إسرائيل
lebanon 24
03/11/2023 03:47:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:14 | 2023-11-02
20:13 | 2023-11-02
20:11 | 2023-11-02
19:52 | 2023-11-02
19:49 | 2023-11-02
19:42 | 2023-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24