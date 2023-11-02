Advertisement

أخبار عاجلة

السيناتور الأميركي كريس ميرفي: لا يبدو أن الإسرائيليين سيحققون الهدف بإنهاء التهديد الذي تمثله حركة حماس

Lebanon 24
02-11-2023 | 18:18
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف الأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات (الشرق)
lebanon 24
03/11/2023 07:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس: آخر من قتل من الأسرى الإسرائيليين جراء القصف هو الفنان غاي أوليفز
lebanon 24
03/11/2023 07:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية: سنكون موحدين حتى النصر الذي يعني سحق حركة حماس بشكل كامل
lebanon 24
03/11/2023 07:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الـFBI: مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي رصد زيادة حادة في التهديدات منذ هجوم حماس على إسرائيل
lebanon 24
03/11/2023 07:20:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:15 | 2023-11-03
00:43 | 2023-11-03
00:41 | 2023-11-03
00:39 | 2023-11-03
00:37 | 2023-11-03
00:32 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24