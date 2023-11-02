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وزيرة خارجية أستراليا: من المهم جدا أن تستمع إسرائيل عندما يدعوها أصدقاؤها لضبط النفس وحماية أرواح المدنيين

Lebanon 24
02-11-2023 | 19:10
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