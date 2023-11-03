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الجيش الإسرائيلي: مقتل 4 جنود في المعارك بغزة والعدد الإجمالي يرتفع إلى 23
Lebanon 24
03-11-2023
|
00:32
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