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كتائب القسام تقول إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في بيت لاهيا شمالي غزة

Lebanon 24
03-11-2023 | 01:15
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