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استشهاد فلسطيني في قلنديا ليرتفع بذلك عدد الشهداء بالضفة الغربية إلى 8 خلال الليل وصباح اليوم (الحدث)

Lebanon 24
03-11-2023 | 01:31
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