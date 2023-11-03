Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الإسرائيلية تدمر البنى التحتية والمجسمات في جنين ومخيمها عبر جرافات عسكرية (الحرة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 02:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العربية: العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة في جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
03/11/2023 10:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
في جنين... استشهاد 4 فلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
lebanon 24
03/11/2023 10:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقوم بتجريف شوارع مخيم جنين بالضفة الغربية (العربية)
lebanon 24
03/11/2023 10:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز": القوات الإسرائيلية موجودة داخل قطاع غزة وتقوم بعمليات عسكرية
lebanon 24
03/11/2023 10:34:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:21 | 2023-11-03
04:11 | 2023-11-03
04:09 | 2023-11-03
04:06 | 2023-11-03
03:52 | 2023-11-03
03:50 | 2023-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24