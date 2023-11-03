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حريق هائل في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات شمال إيران يودي بحياة 27 شخصا على الأقل

Lebanon 24
03-11-2023 | 02:48
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