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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: أولويتنا وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة لتحقيق الاستقرار في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:03
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