"الجزيرة" نقلاً عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وصول عمال فلسطينيين رحلتهم إسرائيل إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم جنوب القطاع وكانوا محتجزين منذ 7 تشرين الأول الماضي

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