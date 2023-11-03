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صحيفة "يديعوت أحرونوت" : إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء إطلاق حزب الله مسيّرتين إنتحاريتين يوم امس

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:27
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