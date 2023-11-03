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قصف مدفعي من خلف حانيتا باتجاه المنطقة الممتدة من عيتا الشعب إلى رميش

Lebanon 24
03-11-2023 | 03:27
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