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كتائب القسام: قصفنا حشود الآليات المتوغلة غرب إيرز بقذائف هاون من العيار الثقيل (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 04:44
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