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رئيس الوزراء الأيرلندي: بعض تصرفات إسرائيل في غزة كانت أقرب إلى الانتقام وتل أبيب لن تضمن أمنها بذلك (الجزيرة)

Lebanon 24
03-11-2023 | 05:49
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