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لافروف: من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

Lebanon 24
03-11-2023 | 06:44
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