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والدا زوجة رئيس الوزراء الإسكتلندي غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر

Lebanon 24
03-11-2023 | 08:39
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