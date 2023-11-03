بوحبيب بعد لقائه سفيرة الولايات المتحدة الاميركية: أميركا هي الاقدر على عقلنة إسرائيل ولديها القدرة على الدفع لمفاوضات تؤدي الى حلّ منصف وعادل وشامل للقضية الفلسطينية

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