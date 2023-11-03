الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: أرحب بهذا الحضور الكبير والمهيب في احتفال اعتزازنا وافتخارنا بالشهداء كل الشهداء الذين اجتمعنا اليوم في حفل تجديد البيعة لدمائهم

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