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نصرالله: تصرّفات الحكومة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة الحمقاء والغبية أدت إلى تدهور أوضاع الشعب الفلسطيني

Lebanon 24
03-11-2023 | 09:17
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